Ascolti tv ieri sera 24 marzo 2026 per il Grande Fratello Vip nuovo flop? Ecco i dati Auditel della prima serata di tutti i programmi

I dati Auditel della prima serata di ieri, 24 marzo 2026, mostrano che il nuovo episodio del Grande Fratello Vip non ha raggiunto la prima posizione. Nelle prime due puntate dell’edizione attuale, il reality non è mai stato il programma più visto della serata. Altri programmi hanno registrato ascolti superiori rispetto a quelli del GF Vip 2026, che non ha conquistato il primo posto in questa fase iniziale.

Scopriamo gli ascolti tv di ieri sera, martedì 24 marzo 2026: riflettori puntati sui dati del Grande Fratello Vip, giunto alla sua terza puntata dopo un inizio un po' sottotono. Dalle fiction ai film, dai talk ai reality, ecco la programmazione sui canali Rai e Mediaset e i dati Auditel. Ascolti tv ieri sera 24 marzo 2026 I dati sugli ascolti tv escono dopo le 10. Articolo in aggiornamento. Rai 1 – Le libere donne Una fiction che intreccia storie di donne alle prese con scelte difficili e percorsi di emancipazione. Racconta fragilità, coraggio e rinascita attraverso vicende personali molto diverse tra loro. Rai 2 – Stasera a letto tardi Late show divertente con ospiti, sketch e momenti musicali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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