Ascolti tv ieri sera Grande Fratello Vip 2026 al via | Ilary Blasi col seno fuori scontri già nei primi minuti i dati Auditel della prima puntata

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La trasmissione ha visto momenti di confronto tra i concorrenti e discussioni fin dai primi minuti. Gli ascolti televisivi della serata sono stati registrati e fanno parte dell'attenzione mediatica sul debutto di questa edizione.