Ascolti tv ieri sera Grande Fratello Vip 2026 al via | Ilary Blasi col seno fuori scontri già nei primi minuti i dati Auditel della prima puntata
Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La trasmissione ha visto momenti di confronto tra i concorrenti e discussioni fin dai primi minuti. Gli ascolti televisivi della serata sono stati registrati e fanno parte dell'attenzione mediatica sul debutto di questa edizione.
Il GF Vip è partito ieri sera, martedì 17 marzo marzo 2026: alla conduzione Ilary Blasi affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 17 marzo 2026, hanno per protagonista il Grande Fratello Vip 2026. Il reality di Canale 5 è partito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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