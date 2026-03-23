Ascolti TV ieri sera domenica 22 marzo 2026 | male Milionario domina la prima serata Tataranni ecco i dati Auditel

Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 22 marzo 2026, vedono lo scontro tra alcuni programmi di punta sui canali Rai e Mediaset: a dominare la prima serata è la fiction Imma Tataranni, male Chi vuol essere Milionario di Gerry Scotti. Ecco tutti i dati Auditel. Ascolti TV ieri sera, domenica 22 marzo 2026 Rai1 propone Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 che attira 4.099.000 spettatori, pari al 25.3% di share. Su Canale 5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo raggiunge 1.851.000 spettatori con il 14.9%. Rai2 con Martedì e venerdì coinvolge 339.000 spettatori (1.8%). Su Italia 1, Le Iene presentano: Inside mantiene davanti allo schermo 916. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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