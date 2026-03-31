Ascoli l?ospedale di comunità in funzione all?ex Luciani | disponibili 18 posti letto

All’interno del complesso ex Luciani, è stato attivato il primo ospedale di comunità delle Marche. La struttura dispone di 18 posti letto dedicati a servizi sociosanitari e di ricovero. La nuova unità si trova in prossimità delle cento torri di Ascoli e rappresenta un punto di riferimento per le esigenze sanitarie della zona.

ASCOLI Nasce all’ombra delle cento torri il primo ospedale di comunità delle Marche. Saranno 18 i posti letto nella struttura sociosanitaria e di ricovero situata nel complesso ex Luciani: può contare su un supporto medico garantito da medici di assistenza primaria, mentre l’organico di personale dedicato è formato da sei infermieri e altrettanti operatori sociosanitari gestiti da un coordinatore, oltre a due fisioterapisti. I primi pazienti Giovedì scorso il nuovo presidio ha accolto i primi nove pazienti, trasferiti dal reparto sperimentale attivo dal giugno 2024 presso l'ex palazzina malattie infettive del Mazzoni. Più posti letto... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ascoli, l?ospedale di comunità in funzione all?ex Luciani: disponibili 18 posti letto Articoli correlati Ospedale di Comunità a Roccadaspide: entro l'estate i posti letto raddoppianoIl modulo assistenziale dell’OdC è a gestione distrettuale, destinato a pazienti che necessitano di cure a media/bassa intensità clinica e per... San Giovanni Bianco, 10 nuovi posti letto per l’Ospedale di ComunitàUn investimento che ha consentito di raddoppiare la dotazione complessiva della struttura, portandola a 20 posti letto disponibili All’Ospedale di... Servizio Civile, 18 posti disponibili al Comune di Torre AnnunziataÈ stato pubblicato il Bando per la selezione di operatori volontari presso il comune di Torre Annunziata.