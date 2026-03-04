Ospedale di Comunità a Roccadaspide | entro l' estate i posti letto raddoppiano

Entro l'estate, l'ospedale di Comunità di Roccadaspide aumenterà i suoi posti letto da dieci a venti. La struttura si trova al terzo piano del nosocomio della Valle del Calore e subirà questa espansione per accogliere più pazienti. La modifica riguarda esclusivamente l'incremento dei posti letto senza interventi su altre parti dell'ospedale.

Il modulo assistenziale dell’OdC è a gestione distrettuale, destinato a pazienti che necessitano di cure a mediabassa intensità clinica e per degenze di breve durata Entro l'estate, passerà da dieci a venti posti letto entro l’estate, l'ospedale di comunità a Roccadaspide, sito al terzo piano del nosocomio della Valle del Calore. I lavori per la realizzazione dei nuovi ambienti che sorgeranno in un’ala inutilizzata del nosocomio sita sempre al terzo piano, infatti, sono in corso e procedono a pieno regime, saranno consegnati entro giugno 2026. “Da quando è stato inaugurato, il 22 aprile 2024, l’Ospedale di Comunità è stato... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

