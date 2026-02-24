San Giovanni Bianco 10 nuovi posti letto per l’Ospedale di Comunità

San Giovanni Bianco ha aperto dieci nuovi posti letto nell’Ospedale di Comunità, risultato di un intervento edilizio finanziato con circa 1,7 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’ampliamento mira a migliorare i servizi e rispondere alle esigenze della popolazione locale. L’intervento ha coinvolto lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi esistenti. L’obiettivo è rafforzare la capacità di assistenza sanitaria nella zona.

All' Ospedale di Comunità di San Giovanni Bianco sono stati attivati nuovi 10 posti letto, grazie ad un importante intervento edilizio, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per un importo complessivo di 1 milione e 699 mila euro. Un investimento che ha consentito di raddoppiare la dotazione complessiva della struttura, portandola a 20 posti letto disponibili. I nuovi posti letto si aggiungono infatti ai 10 attivati nel dicembre 2022 e rafforzano il ruolo dell'Ospedale di Comunità come nodo strategico della rete territoriale. L'intervento edilizio ha previsto una completa riqualificazione degli spazi, con una nuova organizzazione funzionale che distingue l'area dei servizi, collocata nella zona nord in prossimità dell'accesso, dall'area di degenza, situata nell'ala sud.