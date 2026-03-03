Servizio Civile 18 posti disponibili al Comune di Torre Annunziata

È stato pubblicato il bando per la selezione di 18 operatori volontari presso il Comune di Torre Annunziata. La procedura di candidatura è aperta e riguarda persone interessate a partecipare al servizio civile. Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti dal Comune. La selezione riguarda i candidati che rispondono ai requisiti indicati nel bando.

È stato pubblicato il Bando per la selezione di operatori volontari presso il comune di Torre Annunziata. C’è tempo fino alle ore 14.00 di mercoledì 8 aprile per presentare la domanda. Per partecipare alla selezione è richiesta la cittadinanza italiana (oppure di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra UE regolarmente soggiornante in Italia), essere maggiorenni e non aver superato i 28 anni e non aver riportato condanne definitive per reati specifici nel bando. I volontari selezionati saranno impegnati in attività di educazione e promozione culturale, paesaggistica e in attività di sportello informativo presso gli uffici del comune. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

