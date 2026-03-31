Questa sera alle 21, il Teatro delle Muse di Ancona ospiterà lo spettacolo teatrale intitolato

Il comico e conduttore televisivo Eleazaro Rossi questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona porta in scena il suo ultimo spettacolo ‘ Kamikaze ’. Diventato popolare grazie a trasmissioni come ‘Le Iene’, ‘Battute?’ e ‘Stand up comedy’, Rossi "ha intrapreso un pellegrinaggio più esistenziale che turistico: destinazione Cividale del Friuli – come si legge nella presentazione -. Lì, ospite di un albergo tre stelle con mezza pensione e piena crisi di coscienza, ha passato settimane a fissare l’orizzonte, interrogando il silenzio e chiedendosi se il problema fosse il mondo o lui. La risposta, come sempre, è arrivata chiara: entrambi". ‘ Kamikaze ’ è l’undicesimo monologo di "un uomo che non riesce a stare zitto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva "Kamikaze" al teatro delle Muse con Eleazaro Rossi

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