Una ladra per amica con Luciana Frazzetto al Teatro delle Muse

Dopo sei anni di assenza, Luciana Frazzetto torna sulla scena romana con uno spettacolo al Teatro delle Muse. La commedia “Una ladra per amica”, in scena dal 19 febbraio al 1 marzo 2026, mette insieme ironia, emozione e qualche momento di divertente tensione. Accanto a lei, Elisa Torri, e la regia di Massimo Milazzo. Due donne, un passato complicato e un rapporto che si trasforma, tra dispute e confronti, fino a un’amicizia inaspettata. Lo spettacolo promette di coinvolgere il pubblico fin dalle prime battute

TEATRO DELLE MUSE Lumax Production presenta UNA LADRA PER AMICA. Una commedia tenera e divertente, dolce e amara di Luciana Frazzetto con LUCIANA FRAZZETTO ELISA TORRI Regia MASSIMO MILAZZO Dal 19 febbraio al 1 marzo 2026 Dopo sei anni di assenza, cresce l’attesa per il ritorno di Luciana Frazzetto nella sua Roma Il Teatro delle Muse la accoglierà insieme a Elisa Torri in uno spettacolo ironico, divertente ed emozionante che promette di coinvolgere il pubblico sin dalle prime battute La commedia racconta l’incontro tra due donne dai mestieri e dai mondi completamente opposti unite soltanto da un passato segnato da relazioni sentimentali complesse e tutt’altro che serene Teresa e Pia si scontrano in un vortice di dispute non solo verbali ma anche fisiche che, passo dopo passo, lascia spazio a un percorso di confronto e di crescita fino alla nascita di un’amicizia leale e sincera. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Una ladra per amica” con Luciana Frazzetto al Teatro delle Muse Approfondimenti su Luciana Frazzetto Teatro delle Muse: dal 19 febbraio al 1 marzo 2026 torna Luciana Frazzetto con “Una ladra per amica” Roma si prepara a riabbracciare Luciana Frazzetto. Una ladra per amica: il ritorno di Luciana Frazzetto Una ladra per amica torna in scena a Roma, al Teatro delle Muse, dal 19 febbraio al 1 marzo 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Luciana Frazzetto Argomenti discussi: Una ladra per amica: il ritorno di Luciana Frazzetto; Una ladra per amica: il ritorno di Luciana Frazzetto al Teatro delle Muse; Teatro delle Muse: dal 19 febbraio al 1 marzo 2026 torna Luciana Frazzetto con Una ladra per amica; TEATRO DELLE MUSE.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.