All’Auditorium Scavolini di Pesaro, domani sera alle 21, si svolgerà uno spettacolo di stand-up comedy con la partecipazione di Eleazaro Rossi. L’evento è stato scritto tutto esaurito, senza ulteriori disponibilità di biglietti. Questa rappresentazione non si presenta come una semplice esibizione comica, ma come un appuntamento che ha suscitato grande interesse tra il pubblico.

di Tiziana Petrelli Non è uno spettacolo qualunque. E non è nemmeno una comicità che accarezza. Domani sera alle 21, all’Auditorium Scavolini di Pesaro, arriva Eleazaro Rossi e lo fa con un dato che basta da solo a raccontare tutto: sold out. Platea piena, biglietti finiti, aspettative alte. Ma soprattutto una promessa implicita: non sarà una serata comoda. " Kamikaze ", il titolo del suo monologo, è già una dichiarazione d’intenti. Niente protezioni, niente filtri, niente ricerca di consenso facile. Rossi porta sul palco novanta minuti di stand up pura, quella che non si appoggia a personaggi o travestimenti, ma si regge su una cosa sola: la parola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è Eleazaro Rossi all’Auditorium. Il kamikaze della stand up comedy

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