Roma si prepara ad accogliere un ritorno attesissimo. Dopo sei anni di assenza, Luciana Frazzetto rientra nella sua città e lo fa sul palco del Teatro delle Muse con “Una ladra per amica”, una commedia tenera e divertente, dolce e amara firmata dalla stessa Frazzetto e prodotta da Lumax Production. In scena con lei Elisa Torri, per uno spettacolo che promette risate, emozione e un finale capace di cambiare la prospettiva dell’intera storia. La regia è affidata a Massimo Milazzo, che guida la pièce con ritmo e precisione, valorizzando il gioco di contrasti tra i personaggi e accompagnando il pubblico in un percorso che parte dalla leggerezza per arrivare, quasi senza accorgersene, a una domanda scomoda e profondamente attuale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Teatro delle Muse: dal 19 febbraio al 1 marzo 2026 torna Luciana Frazzetto con "Una ladra per amica"

Una ladra per amica torna in scena a Roma, al Teatro delle Muse, dal 19 febbraio al 1 marzo 2026.

