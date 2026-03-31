Arrigo Sacchi 80 anni da profeta | rivoluzionò il calcio italiano e trasformò il Milan in leggenda

Arrigo Sacchi, ex allenatore di calcio, ha compiuto 80 anni. Nel 1987 si presentò a Milanello con una gabbia e una videocassetta, iniziando così il suo percorso nel calcio italiano. La sua carriera è caratterizzata da cambiamenti significativi nel modo di allenare e di giocare, contribuendo a trasformare il modo di interpretare il calcio nel paese.