Arrigo Sacchi 80 anni da profeta | rivoluzionò il calcio italiano e trasformò il Milan in leggenda
Arrigo Sacchi, ex allenatore di calcio, ha compiuto 80 anni. Nel 1987 si presentò a Milanello con una gabbia e una videocassetta, iniziando così il suo percorso nel calcio italiano. La sua carriera è caratterizzata da cambiamenti significativi nel modo di allenare e di giocare, contribuendo a trasformare il modo di interpretare il calcio nel paese.
Ravenna, 31 marzo 2026 – Si presentò a Milanello, nell’estate del 1987, portando con sé anche una gabbia e una videocassetta. Storia, non leggenda. A cosa servivano la gabbia e la videocassetta. Qualcuno, guardando la carta d’identità che recitava ‘nato il 141946’, pensava che questo Arrigo Sacchi di Fusignano fosse uno scherzo, un mezzo pesce d’aprile. La gabbia, un’area ristretta circondata da pareti e reti, serviva per allenare i giocatori al pressing, al gioco stretto, alla velocità di pensiero: l’aveva ideata Corrado Orrico a Carrara, ma la rese famosa Sacchi al Milan. E poi la videocassetta: riportava i movimenti del compianto Gianluca Signorini, suo ex difensore l’anno prima a Parma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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