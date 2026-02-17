Cassano spara a zero | Il Milan non ha un’idea è il calcio degli anni 80 Contro il Bologna una casualità

Antonio Cassano ha criticato duramente il Milan, affermando che il club non ha un’idea chiara e che il suo stile di gioco ricorda il calcio degli anni Ottanta. La sua osservazione arriva dopo la partita contro il Bologna, che definisce come una casualità, senza meriti particolari. Cassano ha evidenziato come i rossoneri abbiano mostrato poca creatività e troppo nervosismo in campo, caratteristiche che, a suo avviso, si riscontrano spesso nelle squadre senza una strategia precisa.

Come ogni settimana, torna l'appuntamento con Antonio Cassano e le sue critiche. Nell'ultima puntata di Viva El Futbol, podcast in cui "Fantantonio" parla di calcio con Lele Adani e Nicola Ventola, nonostante la vittoria del Milan contro il Pisa, il "Pibe di Bari Vecchia" ha avuto da ridire sulla prestazione della squadra di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole. Sulla gara contro il Pisa: "Io non posso pensare che anche contro il Pisa, la squadra più scarsa della Serie A, non c'è un pressing organizzato. Stanno sempre dietro alla linea della palla. Il Pisa faceva un giro palla a uno all'ora, mentre il Milan difendeva ancora più lento".