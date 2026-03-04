Arrigo Sacchi deluso da Como-Inter | I calcoli funzionano in banca non è così che s’interpreta il calcio

Arrigo Sacchi ha commentato con delusione il pareggio a reti inviolate tra Como e Inter nella partita di andata delle semifinali di Coppa Italia. Nel suo intervento, l’ex allenatore ha sottolineato che i calcoli basati sulla strategia non sono sufficienti nel calcio, evidenziando una differenza rispetto alle logiche bancarie. Sacchi ha espresso chiaramente il suo punto di vista sulla prestazione delle due squadre.

Arrigo Sacchi non usa mezzi termini nel commentare lo 0-0 tra Como e Inter nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex commissario tecnico della Nazionale si dice deluso dallo spettacolo offerto al Sinigaglia. «Mi aspettavo molto di più. Molto di più sia dal Como di Fabregas sia dall’Inter di Chivu», esordisce Sacchi, raccontando anche un curioso episodio avvenuto durante la partita. «Ero seduto accanto a un mio amico che ha lavorato tutta la vita come ragioniere in banca. Alla fine mi ha detto: “Avranno fatto i calcoli pensando soprattutto al ritorno”. Una verità, certo. Ma gli ho risposto che questi ragionamenti funzionano in banca, non nel calcio». 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Arrigo Sacchi: «Se dovessi fare una classifica “estetica”, direi: Napoli primo, Inter seconda, Milan terzo»Alla Gazzetta: «Il Napoli, quando gioca bene, è quella che ha lo stile più europeo.

