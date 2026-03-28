Tra quattro giorni si compiranno ottant’anni dall’epoca di Arrigo Sacchi, noto per il suo ruolo di allenatore nel calcio italiano. In occasione di questa ricorrenza, un quotidiano ha dedicato un articolo al suo percorso, definendolo un “genio puro” e paragonandolo a un artista come Michelangelo, sottolineando il suo impatto nel settore. Sacchi si trova in un momento particolare, subito dopo uno spareggio decisivo per le sorti della nazionale italiana.

Juventus, novità sul rinnovo di Spalletti: cambiano ingaggio e durata del contratto. Sul mercato ha già fatto questi nomi per l’estate Nico Paz Real Madrid, ormai non sembrano esserci più dubbi sul destino dell’argentino: prevista questa mossa in estate, Como avvisato Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare.da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli Tonali trascina l’Italia e incanta anche l’Europa: un top club è pronto a strapparlo al Newcastle! Ritorno in Serie A sempre più difficile, ultimissime De Bruyne interviene sul caso Lukaku: «A Napoli tutto viene amplificato.» Sacchi 80 anni tra quattro giorni, Il Foglio lo celebra così: «Genio puro, un Michelangelo prestato alla panchina. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sacchi 80 anni tra quattro giorni, Il Foglio lo celebra così: «Genio puro, un Michelangelo prestato alla panchina. Ha tracciato un solco profondo nel calcio»

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