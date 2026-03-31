Nell’area di vicolo Macello Vecchio a Lugo si sta procedendo con un progetto di riqualificazione. Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale, sono stati concessi 60 giorni di tempo per ricevere eventuali osservazioni da parte dei cittadini o dei soggetti interessati. La fase successiva prevede l’analisi di eventuali proposte o commenti prima di passare alla realizzazione degli interventi previsti.

Riqualificazione dell’area di vicolo Macello Vecchio a Lugo: dopo l’adozione in Consiglio 60 giorni per le osservazioni. Nel corso della seduta del Consiglio comunale di giovedì è stata adottata la variante al Piano di recupero dell’area dell’ex Consorzio agrario, tra via Acquacalda, vicolo Macello Vecchio e via Manet. A partire dall’adozione, decorre il termine di 60 giorni durante i quali sarà possibile, per cittadini e portatori di interesse, prendere visione della proposta di Variante al piano di recupero e presentare osservazioni. Il termine scadrà il 29 maggio 2026. Il progetto prevede la realizzazione da parte del proponente CIA-Conad di un’ area commerciale nel comparto di vicolo Macello Vecchio che verrà quindi contestualmente riqualificato, recuperando così spazi cittadini oggi occupati da edifici dismessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Area vicolo Macello Vecchio. Avanti con la riqualificazione

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