Durante la seduta del Consiglio comunale di giovedì, è stata approvata una variante al Piano di recupero per l’area dell’ex Consorzio agrario, situata tra via Acquacalda, vicolo Macello Vecchio e via Manet. La modifica riguarda la zona destinata alla realizzazione di un nuovo centro commerciale.

Si apre quindi lo spazio per presentare le osservazioni al progetto di riqualificazione. La sindaca: "La nuova struttura commerciale sarà di servizio alla cittadinanza e aumenteranno i parcheggi prossimi al centro" Nel corso della seduta del Consiglio comunale di giovedì a Lugo, è stata adottata la variante al Piano di recupero dell’area dell’ex Consorzio agrario, tra via Acquacalda, vicolo Macello Vecchio e via Manet. A partire dall’adozione, decorre il termine di 60 giorni durante i quali sarà possibile, per cittadini e portatori di interesse, prendere visione della proposta di Variante al piano di recupero e presentare osservazioni. Il termine scadrà il 29 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Nuovo centro commerciale nell’area di vicolo Macello Vecchio: adottata la variante al piano di recupero

Articoli correlati

San Leucio del Sannio, adottata la variante al Piano urbanistico comunaleLa variante al vigente Piano urbanistico comunale (PUC) è stata adottata con deliberazione della giunta comunale presieduta dal sindaco Nascenzio...

Fumo all’Ikea, principio di incendio nel centro commerciale di Sesto Fiorentino. Paura nell’area ristoranteSesto Fiorentino, 14 febbraio 2026 – Fiamme all’Ikea e centro commerciale evacuato.