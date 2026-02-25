Restyling di via Macello Vecchio Dibattito alla consulta Lugo est

Con il progetto di riqualificazione di via Macello Vecchio, Conad ha avviato lavori di restyling che hanno suscitato un acceso dibattito alla consulta Lugo est. La proposta prevede interventi concreti per migliorare l’aspetto della strada e favorire la sicurezza dei pedoni. La discussione si è concentrata sulle modalità di realizzazione e sui tempi di consegna. La città attende ora una decisione ufficiale per procedere con i lavori.

Lunedì sera, durante la riunione della consulta Lugo est, è stato presentato il progetto di riqualificazione per via Macello Vecchio, promosso da Conad. All'incontro, condotto dagli assessori Gianmarco Rossato e Veronica Valmori, hanno partecipato anche i consiglieri di Lugo centro, cittadini interessati, la responsabile dell'ufficio Urbanistica Sara Gagliardi e l'assessore al Decentramento Fausto Bordini. Il dibattito ha evidenziato alcune criticità del territorio, tra cui la carenza di punti vendita alimentari a Lugo ovest e la richiesta di mantenere aperto l'attuale punto vendita. "Per quanto riguarda l'Amministrazione – dichiara la sindaca Elena Zannoni – ci siamo impegnati a non ostacolare soluzioni in questa direzione e anzi, dove possibile, indirizzare investimenti su quell'area, sempre compatibilmente alla volontà imprenditoriale".