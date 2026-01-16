Riaperto l’incrocio strategico | Avanti con la riqualificazione

Da ieri, l’incrocio tra via Marconi e via Roma è stato riaperto, segnando la conclusione dei lavori di riqualificazione. Ora è nuovamente accessibile per pedoni, ciclisti e veicoli, contribuendo a migliorare la circolazione e la sicurezza nella zona. La riapertura rappresenta un passo importante per il miglioramento urbano e l’efficienza del traffico locale.

Da ieri è stato riaperto l’incrocio strategico tra via Marconi e via Roma, che è dunque tornato percorribile da pedoni, ciclisti e macchine. Si tratta – fa sapere il Comune – di un tassello ulteriore nel percorso di riqualificazione e cura delle infrastrutture di Soliera, con un più ampio progetto di modernizzazione, permesso dai fondi PNRR, di alcuni snodi cruciali. Contestualmente a questa novità, viene ripristinata la circolazione a senso unico in direzione est nel tratto di via Marconi che si snoda da via Rimembranze e via Garibaldi fino all’innesto con via Roma. Per quanto riguarda via Roma, la nuova configurazione rimane invariata: dal distributore Eurocap fino all’incrocio con via Muratori, senso unico in direzione sud per consentire l’ultimazione dei lavori sulla ciclopedonale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

