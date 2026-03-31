’Aprile Capuzziano’ prossimo concerto il 12 aprile

Il 12 aprile si terrà a Bondeno presso la Sala 2000 il prossimo concerto dell’evento musicale “Aprile Capuzziano”. La rassegna, che si svolge ogni anno in primavera, propone tre spettacoli dedicati alla musica classica e lirica. L’evento è organizzato in ricordo dei coniugi-pittori Mario e Marisa Capuzzo, con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale nella regione.