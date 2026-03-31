’Aprile Capuzziano’ prossimo concerto il 12 aprile
Il 12 aprile si terrà a Bondeno presso la Sala 2000 il prossimo concerto dell’evento musicale “Aprile Capuzziano”. La rassegna, che si svolge ogni anno in primavera, propone tre spettacoli dedicati alla musica classica e lirica. L’evento è organizzato in ricordo dei coniugi-pittori Mario e Marisa Capuzzo, con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale nella regione.
Torna a Bondeno alla Sala 2000 l’atteso appuntamento musicale di primavera “Aprile Capuzziano” con tre concerti dedicati alla musica classica e lirica nel ricordo dei coniugi-pittori Mario e Marisa Capuzzo. Dopo l’inizio di domenica scorsa, con “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi eseguite dalla Ensemble d’Archi Barocco del Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara, con la presenza di quindici elementi e del violino solista maestro Alessandro Perpich, gli appuntamenti proseguiranno poi domenica 12 aprile, sempre alle 15.30, con l’Ensemble Belcanto composta dal soprano Vera della Scala, dal pianista Elia Filippini, da Giulia Aurora Forlani al violino e da Marco Guidi al violoncello, in un viaggio tra le arie più amate dell’opera e dell’operetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Articoli correlati
Supercar, grande successo a Maiori. Prossimo raduno il 12 aprile a PompeiGrande successo per il raduno promosso dalla Federazione italiana supercar che ha visto sfilare in Costiera amalfitana, dal porto di Maiori al...
LORENZO MATTOTTI, Romics d’Oro per l’edizione di aprile di Romics alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026Nato a Brescia nel 1954, Lorenzo Mattotti è riconosciuto come una delle figure più autorevoli e influenti della scena artistica internazionale,...
Leggi anche: L’Italia Team Olimpica e Paralimpica al Quirinale: Mattarella attende i medagliati il prossimo 8 aprile