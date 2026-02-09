Lorenzo Mattotti riceverà il premio Romics d’Oro alla prossima edizione di aprile 2026. L’artista, conosciuto per le sue opere come Fuochi e Il signor Spartaco, e per aver lavorato come illustratore per The New Yorker, sarà celebrato durante la 36ª edizione della fiera a Roma. La cerimonia si svolgerà alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile.

Lorenzo Mattotti, autore di opere fondamentali come Fuochi e Il signor Spartaco, illustratore per The New Yorker e regista del film d’animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia, sarà celebrato con l’assegnazione del Romics d’Oro nel corso della 36^ edizione di Romics, in programma dal 9 al 12 aprile 2026 presso Fiera Roma. ©Antonio Cornacchia Nato a Brescia nel 1954, Lorenzo Mattotti è riconosciuto come una delle figure più autorevoli e influenti della scena artistica internazionale, autore capace di attraversare e reinventare i linguaggi del fumetto, dell’illustrazione, dell’arte visiva e del cinema, dando vita a un immaginario poetico e inconfondibile che ha segnato profondamente la cultura visiva contemporanea. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - LORENZO MATTOTTI, Romics d’Oro per l’edizione di aprile di Romics alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026

Approfondimenti su Romics Edizione

Il Wizz Air Milano Marathon 2026 si terrà il 12 aprile, attirando circa 12.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Romics Edizione

Argomenti discussi: Romics d’oro a Lorenzo Mattotti, regista e illustratore; Lorenzo Mattotti riceve il riconoscimento principale del festival del fumetto; L’illustratore bresciano Lorenzo Mattotti ha vinto il Romics d’Oro; Al maestro del fumetto e dell’illustrazione Lorenzo Mattotti il riconoscimento del 52esimo Romics d’Oro.

L’illustratore bresciano Lorenzo Mattotti ha vinto il Romics d’OroL’artista, che ha firmato copertine per il New Yorker e autore (tra gli altri) di «Fuochi» e «Il signor Spartaco», riceverà il riconoscimento in occasione della 36esima edizione del festival del fumet ... giornaledibrescia.it

Lorenzo Mattotti riceve il riconoscimento principale del festival del fumettoL’artista italiano sarà celebrato in aprile con un premio prestigioso e un programma speciale tra incontri e mostra dedicata al suo percorso creativo ... rainews.it

www.afnews.info segnala: Lorenzo Mattotti sarà insignito del Romics d’Oro nel corso della 36ª edizione di Romics, in programma dal 9 al 12 aprile 2026 presso Fiera Roma, uno degli appuntamenti più rilevanti dedicati a fumetto, animazione, cinema e cultura facebook

#LorenzoMattotti, #RomicsdOro della 36^ edizione - #sportpress24 sportpress24.com/2026/02/03/lor… @RomicsOfficial @FieraRoma @comuneroma x.com