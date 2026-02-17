L’Italia Team Olimpica e Paralimpica al Quirinale | Mattarella attende i medagliati il prossimo 8 aprile

Il presidente Sergio Mattarella aspetta gli atleti italiani medagliati al Quirinale l’8 aprile, per celebrare i successi ottenuti nelle Olimpiadi e Paralimpiadi. La visita si svolgerà nel giorno in cui il Capo dello Stato riceverà ufficialmente le medaglie conquistate, tra cui alcune di bronzo e d’oro, nel tentativo di riconoscere il loro impegno e talento.

Roma, 17 febbraio 2026 – Attende gli Azzurri medagliati dell’Italia Team al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre le Olimpiadi sono in corso e termineranno domenica 22 febbraio e le Paralimpiadi prenderanno il via il 6 marzo (fino al 15 marzo), si rinnova l’invito del Capo dello Stato. L’evento è in programma il prossimo 8 aprile, alle 16,30. Come accadde per Parigi 2024, Mattarella ha informato il presidente del Coni e quello del Comitato Italiano Paralimpico ( Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Sanctis) di attendere anche  gli atleti che hanno conquistato il quarto posto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Medagliati e quarti a Olimpiadi e Paralimpiadi al Quirinale l’8 aprile. La chiamata di Sergio MattarellaSergio Mattarella ha invitato al Quirinale gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e alle Paralimpiadi, che si terranno dal 6 al 16 marzo.

