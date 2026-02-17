L’Italia Team Olimpica e Paralimpica al Quirinale | Mattarella attende i medagliati il prossimo 8 aprile
Il presidente Sergio Mattarella aspetta gli atleti italiani medagliati al Quirinale l’8 aprile, per celebrare i successi ottenuti nelle Olimpiadi e Paralimpiadi. La visita si svolgerà nel giorno in cui il Capo dello Stato riceverà ufficialmente le medaglie conquistate, tra cui alcune di bronzo e d’oro, nel tentativo di riconoscere il loro impegno e talento.
Roma, 17 febbraio 2026 – Attende gli Azzurri medagliati dell’Italia Team al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre le Olimpiadi sono in corso e termineranno domenica 22 febbraio e le Paralimpiadi prenderanno il via il 6 marzo (fino al 15 marzo), si rinnova l’invito del Capo dello Stato. L’evento è in programma il prossimo 8 aprile, alle 16,30. Come accadde per Parigi 2024, Mattarella ha informato il presidente del Coni e quello del Comitato Italiano Paralimpico ( Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Sanctis) di attendere anche gli atleti che hanno conquistato il quarto posto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Medagliati e quarti a Olimpiadi e Paralimpiadi al Quirinale l’8 aprile. La chiamata di Sergio MattarellaSergio Mattarella ha invitato al Quirinale gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e alle Paralimpiadi, che si terranno dal 6 al 16 marzo.
Leggi anche: Consegnato il Tricolore all’Italia Team Olimpica e Paralimpica, Mattarella: “Saremo con voi interamente”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Team event: l’Italia difende il podio nei liberi e conquista il bronzo ai Giochi Olimpici; L'Italia dello slittino colpisce ancora: è bronzo nel team event ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026, curling: Usa-Italia 9-8, gli azzurri si giocano il bronzo contro gli inglesi; Un bronzo che vale oro: l’Italia del pattinaggio di figura sbanca la Milano Ice Skating Arena, È il coronamento di un sogno • Milano Cortina 2026.
20 ANNI DOPO! L’Italia è d’oro nel team-pursuit: Ghiotto, Malfatti e Giovannini schiantano gli USA e sono campioni olimpici!Vent’anni dopo, la storia si ripete. Dall’Oval Lingotto Fiere al Milano Speed Skating Stadium, da Torino 2006 a Milano Cortina 2026, l’Italia può tornare ... oasport.it
Snowboardcross, l’Italia cerca un’altra medaglia olimpica nella prova a squadreLo snowboardcross torna protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con la spettacolare prova a squadre miste, in scena sul tracciato del Livigno ... oasport.it
“Domenica 15 febbraio battono gli Stati Uniti nei quarti di finale. Martedì 17 febbraio battono gli Stati Uniti in finale. NON SFIDATE I CAMPIONI OLIMPICI! È ORO, È ORO, È OROOOOOOOOOOOOOOOO ” dal profilo social di “Italia Team” facebook