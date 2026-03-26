Supercar grande successo a Maiori Prossimo raduno il 12 aprile a Pompei

A Maiori si è svolto un raduno di supercar organizzato dalla Federazione italiana supercar, con oltre 70 vetture che hanno attraversato la Costiera amalfitana, partendo dal porto di Maiori e arrivando sul lungomare di Minori. Tra le vetture presenti ci sono Ferrari, Lamborghini e Porsche. Il prossimo appuntamento è previsto per il 12 aprile a Pompei.

Grande successo per il raduno promosso dalla Federazione italiana supercar che ha visto sfilare in Costiera amalfitana, dal porto di Maiori al lungomare di Minori, oltre 70 vetture tra Ferrari, Lamborghini e Porsche. “Un evento di questa portata è il risultato di un grande lavoro di squadra – spiega Luigi Iossa, presidente della Federazione Italiana supercar – e io desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per la riuscita di questo straordinario raduno. I miei ringraziamenti speciali vanno a Franco Picarone, consigliere regionale, per avermi consegnato la Targa del Consiglio Regionale della Campania; al Sindaco di Napoli . 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati ‘C’era una volta l’Isef’, grande successo per il secondo radunoOltre quattrocento tra ex professori e allievi dell’ISEF sono intervenuti ieri al secondo raduno “C’era una volta l’ISEF” nella sala Italia della... Edoardo Bennato a Pompei il 12 settembre 2026: il rock d’autore incontra il Teatro GrandeEdoardo Bennato sarà tra i protagonisti più attesi della prossima stagione live con il concerto in programma sabato 12 settembre 2026 al Teatro... Altri aggiornamenti su Supercar grande successo a Maiori... Discussioni sull' argomento Incidente sul raccordo, scontro tra due auto: un uomo in gravi condizioni; Auto elettriche, la grande frenata: almeno 12 marchi mondiali ridimensionano i piani; Le 10 migliori auto piccole del 2026; Supercar, raduno a Maiori domenica 22 marzo - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online. Supercar, raduno a Maiori il 22 marzoAlla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 4 al 7 giugnola seconda edizione di Automoto Napoli expo ... napoli.repubblica.it Hai un auto d'epoca,storica, Supercar , sportiva... Allora non devi mancare al Raduno di domenica 29 marzo al Vicenza Classic car show! Pochi posti disponibili rimasti ed ultimi giorni Non perdere il tuo posto con BIGLIETTO SCONTATO ED ESPOSIZIONE - facebook.com facebook