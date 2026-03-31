A Pontedera apre ufficialmente la nuova Stazione di Posta, uno spazio che si rivolge a chi vive in condizioni di marginalità. L’edificio, che in passato è stato un hotel dei piaggisti, una sede di associazioni di volontariato e un rifugio temporaneo, è stato ristrutturato e trasformato in un punto di riferimento per persone in difficoltà. La struttura si propone di offrire accoglienza e supporto a chi ne ha bisogno.

Pontedera, 31 marzo 2026 – C’era una volta un hotel dei piaggisti, poi casa del volontariato e sede di tante associazioni, poi ancora tetto di fortuna per persone in difficoltà e ora Stazione di Posta. E’ l’evoluzione di un palazzo che ha fatto la storia del Villaggio Piaggio che ora rinasce grazie a un milione di euro finanziato dal Pnrr e ottenuto dalla Società della Salute. Il Comune di Pontedera ha invece fatto la sua parte mettendo a disposizione l’immobile per riconvertirlo. Così è andato in porto il progetto Stazione di posta, nome internazionale dato ai luoghi dedicati a chi vive ai margini della società. “Dopo tanti anni di lavoro congiunto con grande orgoglio siamo arrivati ad aprire questi spazi – dice la vicesindaca Carla Cocilova – dedicati alla componente di alta marginalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Apre le porte la Stazione di posta. “Accoglierà chi vive ai margini”

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