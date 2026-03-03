Alfonso Signorini ha annunciato la sua uscita da Chi, dopo aver lavorato per oltre trent’anni alla guida del settimanale. Durante un’intervista ha commentato la presenza di Corona nel mondo dello spettacolo, affermando che “c’è chi vive ai margini”. La sua decisione di lasciare il magazine segue un lungo percorso professionale iniziato negli anni ’90, quando ha scelto di intraprendere la carriera giornalistica.

Quando negli anni ’90 lasciò il liceo per diventare giornalista, Alfonso Signorini non avrebbe mai immaginato di accompagnare per tre decenni uno dei settimanali più letti in Italia. Dal 2006 al 2023 direttore e direttore editoriale, Signorini ha annunciato il suo addio a Chi in un lungo editoriale, disponibile da mercoledì 4 marzo. La scelta, concordata con il Gruppo Mondadori già nel 2023, nasce da motivazioni personali: la pandemia ha cambiato le sue abitudini e la percezione di cosa fosse davvero prioritario nella vita. "Lo scorso ottobre ho concordato con l'azienda che avrei lasciato anche la direzione editoriale". Nonostante i riflettori si siano concentrati sulle accuse di Fabrizio Corona per presunti favori sessuali e sul caso Medugno, Signorini chiarisce che nulla di tutto ciò ha influenzato la decisione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Perché Alfonso Signorini ha deciso di lasciare Chi e cosa ha detto su Corona: ‘C’è chi vive ai margini’

