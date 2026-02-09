Juventus Spalletti apre le porte ai talenti delle giovanili | da Licina a Anghelé chi ha preso parte all’allenamento di oggi

La Juventus ha fatto svolgere un allenamento speciale, portando in campo anche alcuni giovani della sua squadra di riserva. Tra questi, Licina e Anghelé, che hanno partecipato alla seduta odierna insieme ai tanti altri talenti della rosa giovanile. Spalletti ha deciso di dare loro fiducia, aprendo le porte alle nuove promesse del settore giovanile.

