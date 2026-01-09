La scuola primaria Collodi di Santa Firmina apre le porte ai futuri alunni

La scuola primaria “Collodi” di Santa Firmina invita le famiglie a visitare gli ambienti e conoscere il proprio percorso educativo. Si tratta della seconda e ultima giornata di open day, un’occasione per approfondire l’offerta formativa e condividere informazioni utili per le future iscrizioni. L’iniziativa è rivolta a genitori e studenti interessati a scoprire l’ambiente scolastico di Arezzo, in un contesto di openness e trasparenza.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Seconda e ultima giornata di open day per la scuola primaria “Collodi” di Santa Firmina. L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 gennaio quando, a partire dalle 17.30, le insegnanti e gli alunni accoglieranno le famiglie interessate a conoscere l’offerta formativa, i progetti educativi, le attività didattiche e gli ambienti interni ed esterni della piccola realtà alle porte della città di Arezzo che fa capo all ’Istituto Comprensivo “Margaritone”. La volontà è di offrire un’occasione di incontro diretto e di dialogo per scoprire le caratteristiche di una scuola a misura di bambino, capace di riporre attenzione a crescita completa della persona, inclusione, collaborazione tra coetanei, sviluppo di nuove autonomie e rapporto con il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La scuola primaria “Collodi” di Santa Firmina apre le porte ai futuri alunni Leggi anche: Open day alla scuola primaria “Collodi” di Santa Firmina Leggi anche: Istituto Tecnico “Buonarroti” apre le porte ai futuri studenti con gli Open Day La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Riscaldamento ko in cinque plessi: ripartenza al gelo. La scuola primaria “Collodi” di Santa Firmina apre le porte ai futuri alunni - Arezzo, 9 gennaio 2026 – Seconda e ultima giornata di open day per la scuola primaria “Collodi” di Santa Firmina. lanazione.it

Open day alla scuola primaria “Collodi” di Santa Firmina - Arezzo, 10 dicembre 2025 – Una giornata a porte aperte per scoprire la scuola primaria “Collodi” di Santa Firmina. lanazione.it

Porto Sant'Elpidio, Nuova scuola primaria Collodi, si parte con la gara d'appalto - La nuova amministrazione di Porto Sant'Elpidio deve dare seguito all'iter per l'appalto dei lavori per la nuova scuola primaria Collodi, che comprende una sola sezione al piano superiore, mensa, ... ilrestodelcarlino.it

AGGIORNAMENTO – RIPRISTINATO L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LAGHETTO Si informano le famiglie che il guasto all’impianto di riscaldamento della Scuola Primaria di Laghetto è stato risolto. La ditta incaricata dal C - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.