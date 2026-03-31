Nel cimitero di Persico Dosimo, sono stati trovati i resti di una donna morta nel 1998, dopo che la sua tomba è stata aperta. I resti sono stati bruciati in una carriola, mentre il teschio è stato ritrovato in un'altra area del camposanto. Non sono stati riferiti altri dettagli sul motivo dell’atto o sui responsabili.

Persico Dosimo (Cremona) – Hanno profanato la tomba di una 94enne morta nel 1998. Hanno estratto i poveri resti e li hanno bruciati in una carriola, mentre il teschio è stato ritrovato in un altro angolo del cimitero. È un sentimento di orrore e sgomento quello che prova il paese di Persico Dosimo – tremila abitanti alle porte di Cremona – dopo quanto accaduto nel cimitero della frazione di Persichello. “Il paese è molto provato da quanto accaduto. Conosciamo i fatti, ma non abbiamo la minima idea di cosa ci possa essere dietro”. Così il sindaco, Giuseppe Bignardi. L’incursione . Il cimitero è chiuso al pubblico durante la settimana, per permettere lo svolgimento di alcuni lavori, tuttavia viene aperto il sabato e la domenica per permettere le visite dei parenti ai defunti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aperta una tomba al cimitero: bruciati i resti di una donna morta nel ‘98. Il teschio trovato in un angolo

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