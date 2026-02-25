Giallo nel Bolognese osso umano trovato vicino al torrente Idice | È una tibia forse di una donna
Un osso umano è stato trovato sul greto del torrente Idice, nei pressi di San Lazzaro di Savena (Bologna). Si tratterebbe di una tibia di donna. Sul caso indagano i Carabinieri per tentare di identificare la persona a cui appartiene. 🔗 Leggi su Fanpage.it
