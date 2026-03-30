Profanano la tomba di una donna e bruciano i resti | orrore nella notte al cimitero

Nella notte tra sabato e domenica, nel cimitero di Persichello, frazione di Persico Dosimo nel Cremonese, alcune persone hanno rotto la saracinesca di una tomba e hanno incendiato i resti della bara. La scoperta è stata fatta al mattino, suscitando sconcerto tra i residenti e le autorità. La polizia ha avviato le indagini per individuare i responsabili dell’atto vandalico.

Un risveglio spaventoso quello della comunità di Persichello, frazione di Persico Dosimo, nel Cremonese, dove nella notte tra sabato e domenica il cimitero locale è stato teatro di un episodio inquietante. Ignoti hanno profanato la tomba di una donna di 94 anni, deceduta nel 1998, mettendo in atto un'azione dai contorni ancora oscuri che oscilla tra il rito esoterico e la bravata di inaudita violenza. I vandali hanno agito nell'oscurità, accanendosi inizialmente contro la struttura della sepoltura. La lapide è stata ridotta in pezzi e la tomba aperta. Una volta raggiunto l'interno, i responsabili hanno estratto i resti della defunta, raccogliendo e accatastando le ossa, teschio incluso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Profanano la tomba di una donna e bruciano i resti: orrore nella notte al cimitero Articoli correlati Federica Torzullo, la tomba: "Ghiaia per i liquami, come al cimitero". L'orrore del maritoIl ritrovamento del corpo di Federica Torzullo, 41enne scomparsa l’8 gennaio, ha rivelato un dettaglio agghiacciante: Claudio Carlomagno, il marito... Funerali Valentino a Roma: sarà sepolto nella tomba di famiglia al Cimitero Flaminio a Prima PortaRoma ha reso omaggio per l’ultima volta a Valentino Garavani nella mattinata di venerdì 23 gennaio, stringendosi attorno alla memoria di uno dei più... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Profanano la tomba di una donna e... Argomenti discussi: Profanano tomba e danno fuoco alle ossa: orrore al cimitero di Persichello. Profanano tomba e danno fuoco alle ossa: orrore al cimitero di PersichelloUna lapide fatta a pezzi, una tomba profanata, delle ossa bruciate: questo l’inquietante scenario che si sono trovati di ... cremonaoggi.it Profanano una tomba: tre ragazzi a processoCUPELLO Tre ragazzi, di 20 e 21 anni e tutti residenti nel paese, sono finiti a processo con l’accusa di danneggiamento, violazione di sepolcro e furto aggravato per aver profanato dei loculi nel ... ilmessaggero.it