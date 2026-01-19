Cimitero devastato | fiori bruciati colpite croci e lapidi Accertamenti su una donna

Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio, il cimitero di Fiesole è stato oggetto di atti di vandalismo, con fiori bruciati e danni a croci e lapidi. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica e accertare eventuali responsabilità, concentrandosi anche sulla posizione di una donna trovata all’interno dell’area nel corso dei controlli.

Fiesole (Firenze), 19 gennaio 2026 – È al vaglio degli inquirenti la posizione della persona rintracciata all’interno del cimitero di Fiesole nelle prime ore di sabato 17 gennaio, dopo i gravi atti di vandalismo che hanno colpito l’area cimiteriale nella notte tra venerdì 16 e sabato 17. L’intervento della polizia locale è scattato a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini, che hanno notato quanto stava accadendo all’interno della struttura. I rilievi effettuati nel pomeriggio di sabato e nella mattina di domenica hanno consentito di ricostruire l’accaduto. Bidoni e cestini dei rifiuti sono stati dati alle fiamme insieme a mucchi di fiori, molti dei quali sintetici e altamente infiammabili, provocando almeno cinque roghi di particolare entità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cimitero devastato: fiori bruciati, colpite croci e lapidi. Accertamenti su una donna Cimitero devastato nella notte. Croci bruciate in mezzo ai rifiuti e fra le tombe fiamme di tre metriNella notte, il cimitero di Fiesole è stato teatro di un grave episodio di vandalismo. Leggi anche: Va al cimitero di Piacenza e sprofonda in una tomba: donna 63enne voleva portare i fiori ai suoi cari Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cimitero devastato: fiori bruciati, colpite croci e lapidi. Accertamenti su una donna - I portafiori divelti sono stati posizionati all’ingresso per consentire ai proprietari di recuperarli ... lanazione.it

