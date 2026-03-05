Federalberghi Confcommercio e Confturismo con l' assessore Pavanetto | sul tavolo il futuro del turismo

Questa mattina a Mestre si è tenuto il consiglio direttivo congiunto tra Federalberghi Veneto, Confcommercio e Confturismo veneto, alla presenza di 16 presidenti delle territoriali e dei vertici di Confturismo. L'incontro ha visto la partecipazione dell’assessore al Turismo e vicepresidente della regione Veneto. Durante la riunione si è discusso del futuro del settore turistico nella regione.

Revisioni normative, gestione delle destinazioni e legacy olimpica tra i temi affrontati dal direttivo congiunto. Le associazioni rappresentano oltre 15.000 imprese del settore in Veneto L’incontro – che ha fatto seguito a un primo meeting istituzionale a Palazzo Balbi tra il vice presidente Pavanetto e il presidente Massimiliano Schiavon - ha rappresentato per le associazioni un importante momento di confronto con il sistema della rappresentanza turistica regionale, che attraverso Federalberghi Veneto e Confturismo Veneto riunisce oltre 15.000 imprese del comparto. Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali dossier strategici per lo sviluppo del turismo veneto, già oggetto di un primo confronto istituzionale tra l’assessore e il presidente di Federalberghi Veneto Massimiliano Schiavon. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

