Cambio al vertice per l’ospitalità emiliano-romagnola. L’Assemblea elettiva di Federalberghi Emilia Romagna, riunitasi il 24 febbraio, ha eletto per acclamazione Amedeo Faenza, già Presidente di Federalberghi Modena, alla Presidenza Regionale della principale Federazione che rappresenta il comparto alberghiero dell’Emilia Romagna. Il passaggio di testimone avviene all’insegna della gratitudine verso il presidente uscente, Alessandro Giorgetti. A lui l’Assemblea ha rivolto un sincero e caloroso ringraziamento per il lavoro svolto e il contributo determinante allo sviluppo del comparto alberghiero regionale, in anni segnati da sfide complesse e profondi mutamenti del mercato turistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Federalberghi regionale. Cambio al vertice: Faenza nuovo presidente: "Uniti vinceremo le sfide"

Anolf Palermo, cambio al vertice: Franco Nuccio nuovo presidenteE’ Franco Nuccio, 62 anni, il nuovo presidente dell’Anolf Palermo, l’associazione Nazionale Oltre Le Frontiere del mondo Cisl.

Sicindustria Messina, cambio al vertice: Pippo Lupò è il nuovo presidentePippo Lupò, amministratore unico della Lupò Costruzioni srl, è il nuovo presidente di Sicindustria Messina.

Discussioni sull' argomento Federalberghi regionale. Cambio al vertice: Faenza nuovo presidente: Uniti vinceremo le sfide; Faenza presidente di Federalberghi.

Faenza presidente di FederalberghiCambio al vertice di Federalberghi Emilia-Romagna. L’assemblea ha eletto presidente per acclamazione Amedeo Faenza (foto), già presidente di Federalberghi ... ilrestodelcarlino.it

Ludovica Cella eletta vicepresidente regionale di Federalberghi con delega all’AppenninoLa piacentina Ludovica Cella, presidente provinciale di Federalberghi Piacenza, è stata eletta vicepresidente regionale di Federalberghi Emilia Romagna ... piacenzasera.it

NUOVE ROTTE DA SALERNO. FEDERALBERGHI: “POSITIVO, ORA OCCORRE UNA STRATEGIA DI MARKETING" Anche Federalberghi Salerno accoglie positivamente l’accordo tra e GESAC che potenzia i di collegamenti aerei dall’Aeroporto di Salerno - facebook.com facebook