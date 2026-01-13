Massimo Rutinelli è il nuovo presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa
Massimo Rutinelli è stato nominato nuovo presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa. Imprenditore con consolidata esperienza nei settori della ristorazione e del turismo, si impegna a rappresentare le esigenze delle imprese locali e a promuovere lo sviluppo dell’area. La sua nomina rafforza il ruolo di ConfLitorale come punto di riferimento per le attività commerciali e turistiche della costa pisana.
Imprenditore di comprovata esperienza nei settori della ristorazione e del turismo, . La nomina è avvenuta nella mattina di martedì 13 gennaio nel corso del consiglio direttivo composto dal presidente di Confcommercio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Inaugurazioni, sui lungarni arriva “Ir Pastaio”: la nuova “creatura” di Massimo Rutinelli
Leggi anche: Confcommercio, il presidente Zanzini incontra il nuovo comandante della Guardia di Finanza
Massimo Rutinelli è il nuovo presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa - Imprenditore di comprovata esperienza nei settori della ristorazione e del turismo, Massimo Rutinelli è il nuovo presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa. pisatoday.it
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.