Massimo Rutinelli è il nuovo presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa

Massimo Rutinelli è stato nominato nuovo presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa. Imprenditore con consolidata esperienza nei settori della ristorazione e del turismo, si impegna a rappresentare le esigenze delle imprese locali e a promuovere lo sviluppo dell’area. La sua nomina rafforza il ruolo di ConfLitorale come punto di riferimento per le attività commerciali e turistiche della costa pisana.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.