In un evento a Shanghai, un'attrice è stata protagonista grazie a un look total white abbinato a un rossetto rosso vivo. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno osservato il suo stile e il make-up scelto. La scena si è svolta davanti a numerosi fotografi e pubblico, mentre l’attrice si muoveva tra gli invitati senza rilasciare dichiarazioni.

Ad Angelina Jolie basta ancora la sua sola esistenza ad avere ogni sguardo nei dintorni puntato su di sé. Se poi indossa un rossetto rosso fuoco allora il ruolo da assoluta protagonista è a dir poco inevitabile: in Oriente, durante uno degli eventi più esclusivi della Settimana della Moda di Shanghai, l’attrice è apparsa accanto al direttore creativo di Tom Ford — Haider Ackermann — in veste di Global Ambassador del brand e la sua mise, per quanto essenziale, ha lasciato tutti a bocca aperta. Vediamo perché. Angelina Jolie a Shanghai era una visione: abito bianco e labbra rosse “alla Maleficent”. In Cina per la Shanghai Fashion Week 2026, Angelina Jolie ha preso parte ad un evento targato Tom Ford confermando di intrattenere un legame sempre più stretto con il mondo della moda. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Angelina Jolie conquista Shanghai con un rossetto rosso: il look total white con labbra scarlatte

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