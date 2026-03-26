Annalisa ha presentato il suo nuovo singolo intitolato “Canzone Estiva”, accompagnato da un look total white con dettagli che richiamano lo stile napoleonico. La cantante è apparsa pubblicamente per promuovere il brano, rivelando l’immagine scelta per questa stagione. La canzone è disponibile da oggi e sarà sicuramente protagonista delle playlist estive.

La bella stagione — quantomeno sul calendario — è iniziata e, come da regola, Annalisa è uscita con una hit nuova di zecca il cui ritornello continueremo ad intonare per tutta l’estate. Tra il visibilio generale e qualche assurda accusa di blasfemia, il periodo di promozione di Canzone Estiva continua e apparentemente sta andando a gonfie vele: a soli pochi giorni dal lancio il singolo si aggira tra la quarta e la quinta posizione nelle classifiche italiane, e dopo l’ospitata di sabato sera ad Amici di Maria De Filippi la cantante è approdata anche nello studio de Le Iene. Il look scelto per l’esibizione, questa volta, era nettamente meno seducente del solito ma decisamente couture. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Annalisa, il look total white con tocco Napoleon per “Canzone Estiva”

Articoli correlati

Annalisa torna con il nuovo singolo Canzone estiva: di cosa parla la canzoneVenerdì 13 marzo esce il nuovo singolo di Annalisa, dal titolo Canzone estiva: ecco di cosa parla il brano, che promette di essere già una hit della...

Annalisa: Canzone Estiva, il ritorno con video e testoAnnalisa ha lanciato ufficialmente il nuovo singolo Canzone Estiva, accompagnato da un video musicale e dal testo completo disponibile per l’ascolto...

Altri aggiornamenti su Canzone Estiva

Temi più discussi: Annalisa, look infuocato con tacchi scultura per la nuova avventura; Ferrara canta con il Tim Battiti Live Spring – La diretta; Annalisa, pioggia di critiche e accuse di blasfemia: Non me lo aspettavo; Morta Annalisa Petrini, lutto al Grande Fratello: l’addio di Cristina Plevani e Salvo Veneziano.

Annalisa, il look total white con tocco Napoleon per Canzone EstivaIl grande successo di Canzone Estiva continua, ed ora è arrivato persino nello studio de Le Iene: tutto sul look total white da manuale di Annalisa. dilei.it

Annalisa, look infuocato con tacchi scultura per la nuova avventuraDalla musica all’haute couture: grazie alla sua personalità unica, Annalisa è stata scelta come volto dell’ultimo lancio di una prestigiosa casa di moda. dilei.it

End of a Century. Annalisa · Canzone Estiva. "Canzone estiva" di @naliannalisa arriva a @redazioneiene Segui @endofacentury.it #annalisa #canzoneestiva #leiene #video #musica - facebook.com facebook

Annalisa con la sua super hit "Canzone estiva" infiamma tutto lo studio di questa prima puntata del Serale di #Amici25! x.com