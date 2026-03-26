Annalisa il look total white con tocco Napoleon per Canzone Estiva
Annalisa ha presentato il suo nuovo singolo intitolato “Canzone Estiva”, accompagnato da un look total white con dettagli che richiamano lo stile napoleonico. La cantante è apparsa pubblicamente per promuovere il brano, rivelando l’immagine scelta per questa stagione. La canzone è disponibile da oggi e sarà sicuramente protagonista delle playlist estive.
La bella stagione — quantomeno sul calendario — è iniziata e, come da regola, Annalisa è uscita con una hit nuova di zecca il cui ritornello continueremo ad intonare per tutta l’estate. Tra il visibilio generale e qualche assurda accusa di blasfemia, il periodo di promozione di Canzone Estiva continua e apparentemente sta andando a gonfie vele: a soli pochi giorni dal lancio il singolo si aggira tra la quarta e la quinta posizione nelle classifiche italiane, e dopo l’ospitata di sabato sera ad Amici di Maria De Filippi la cantante è approdata anche nello studio de Le Iene. Il look scelto per l’esibizione, questa volta, era nettamente meno seducente del solito ma decisamente couture. 🔗 Leggi su Dilei.it
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