La top model conquista gli Actor’s Awards 2026 con uno sguardo grafico ultra moderno labbra rosso lacca e onde casual da diva contemporanea

Irina Shayk ha conquistato gli Actor’s Awards 2026 con un look che combina uno sguardo grafico ultra moderno, labbra rosso lacca e onde casual da diva contemporanea. La modella, arrivata da Milano, si è preparata in meno di un’ora, mostrando una capacità sorprendente di apparire pronta per il red carpet in tempi rapidi e con stile deciso.

La supermodella 40enne conquista il red carpet con un trucco grafico ultra moderno e velocissimo da realizzare. Anche dopo un volo transcontinentale da Milano a Los Angeles C'è chi impiega settimane per costruire un beauty look da red carpet. E poi c'è chi, come Irina Shayk, atterra da Milano e in meno di un'ora è già pronta a incendiare Los Angeles. Succede agli Actor's Awards 2026, dove la top model da poco 40enne ha messo a segno l'ennesimo cambio di registro. Dal look di passerella a quello di femme fatale, con un abito mozzafiato e un beauty look grafico ultra moderno.