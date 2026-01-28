‘Couture’ | il trailer del nuovo film con Angelina Jolie

Angelina Jolie torna sul grande schermo con il nuovo film “Couture”. Il trailer è stato diffuso, e molti si chiedono quali siano i rischi e i sacrifici dietro il mondo della moda. In un momento in cui il ricordo di Valentino è ancora vivo, il film promette di portare gli spettatori dietro le quinte di un settore fatto di luci, sfilate e anche di fatica.

Quali sono i rischi e i sacrifici sottesi al mondo della moda? Alla scomparsa del grande regista Valentino, l'occhio sulla moda è ancora più acceso. Il cinema e i documentari colgono dal reale l'occasione per parlare di haute couture. Arriva nel bacino cinematografico dei film di moda la nuova pellicola Couture. L'attesissimo film con protagonisti Louis Garrel e Angelina Jolie. Il film distribuito in Italia da Plaion Pictures, rilascia il suo primo teaser trailer. Nel mondo della moda senza giubbotto di salvataggio. Il film Couture, diretto dalla regista francese Alice Winocour, arriva con prepotenza sul grande schermo.

