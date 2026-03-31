Angelica Bove a Salerno | il tour Tana accende l’economia culturale

Venerdì 26 giugno, Salerno ospiterà Angelica Bove nel corso del Limen Festival, dove sarà protagonista di una tappa del suo tour nazionale. La presenza dell’artista nella città rappresenta un momento importante per l’organizzazione dell’evento e per l’afflusso di pubblico previsto. La manifestazione si svolgerà nella location prevista, attirando appassionati e sostenitori dell’artista provenienti anche da altre zone.

Venerdì 26 giugno la città di Salerno si prepara ad accogliere Angelica Bove, protagonista assoluta del Limen Festival con la tappa campana del suo tour nazionale. L’artista, appena uscita dalla categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, porterà sul palco i brani del disco “Tana, pubblicato a fine gennaio e che include il brano Mattone. Questo evento non è un semplice concerto ma rappresenta un tassello fondamentale per l’economia culturale della regione, dimostrando come la Campania sappia attrarre talenti emergenti e trasformarli in motori di sviluppo locale. Dalla scena sanremese alla tournée estiva. Il percorso artistico dell’interprete parte da una base solida costruita durante la kermesse musicale più importante d’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Angelica Bove a Salerno: il tour Tana accende l’economia culturale Articoli correlati Angelica Bove, le date del ‘Tana Tour 2026’Milano, 30 marzo 2026 - Dopo quello di Sanremo, i palchi dei festival di mezza Italia. Leggi anche: Sanemo 2026: Angelica Bove presenta il suo primo album "Tana" Angelica Bove presenta l’album “TANA” in vista di Sanremo 2026: “È il primo mattone della mia vita”È uscito lo scorso 30 gennaio “TANA”, il primo album di Angelica Bove, pubblicato per Atlantic Records/Warner Music Italy, e che vede la direzione...