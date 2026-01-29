Sanemo 2026 | Angelica Bove presenta il suo primo album Tana
La cantante romana Angelica Bove ha appena presentato il suo primo album, intitolato
9 canzoni inedite autobiografiche fuori dal 30 gennaio. La presentazione in anteprima a Milano alla Taverna Arlati È romana, ha 22 anni, una voce potentissima e la capacità di trasformare in emozioni ogni sensazione che sente dentro, dalla più bella alla più brutta. Parliamo di Angelica Bove, la cantautrice ex concorrente di X Factor in gara tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026. 9 canzoni intense che abbracciano generi diversi dal soul al pop ma tutte legate da un unico obiettivo: raccontare un pezzo della vita di Angelica, una sua riflessione, un suo pensiero, un suo tormento. L'album, infatti, è totalmente autobiografico.🔗 Leggi su Today.it
