Sanemo 2026 | Angelica Bove presenta il suo primo album Tana

La cantante romana Angelica Bove ha appena presentato il suo primo album, intitolato

9 canzoni inedite autobiografiche fuori dal 30 gennaio. La presentazione in anteprima a Milano alla Taverna Arlati È romana, ha 22 anni, una voce potentissima e la capacità di trasformare in emozioni ogni sensazione che sente dentro, dalla più bella alla più brutta. Parliamo di Angelica Bove, la cantautrice ex concorrente di X Factor in gara tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026. 9 canzoni intense che abbracciano generi diversi dal soul al pop ma tutte legate da un unico obiettivo: raccontare un pezzo della vita di Angelica, una sua riflessione, un suo pensiero, un suo tormento. L'album, infatti, è totalmente autobiografico.🔗 Leggi su Today.it

Angelica Bove presenta il suo primo album, intitolato Tana, anticipando il suo debutto sul palco dell’Ariston.

Angelica Bove, giovane talento emerge tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026, dopo aver conquistato pubblico e critica attraverso social e talent show.

