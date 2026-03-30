Il 30 marzo 2026, viene annunciato il ‘Tana Tour 2026’ di Angelica Bove, che seguirà la partecipazione al festival di Sanremo. La cantante si esibirà in diverse tappe dei principali festival musicali italiani, portando dal vivo il suo primo album. La tournée si svolgerà nel corso dell’anno e interesserà varie città del Paese.

Milano, 30 marzo 2026 - Dopo quello di Sanremo, i palchi dei festival di mezza Italia. Angelica Bove presenta il ‘Tana Tour 2026’, dove porterà in giro il suo primo disco. ‘Tana’, appunto. Il suo percorso a Sanremo Giovani era stato netto: finalissima e via sul palco dell’Ariston per cantare davanti a milioni di persone. Sino a sfiorare la vittoria della sezione ‘Nuove Proposte’, data dal televoto a Nicolò Filippucci, ma ottenendo il riconoscimento di entrambe le sale stampa. Ora, dopo il primo disco, ecco il tour estivo. Che farà conoscere anche dal vivo la giovane cantautrice romana a un pubblico ampio e variegato. In scaletta, non solo ‘Mattone’, la canzone che l’ha fatta conoscere a Sanremo Giovani 2025, ma anche senza dubbio ‘La nostra malinconia’, successo con il quale ha partecipato alla stessa manifestazione l’anno precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Angelica Bove, le date del ‘Tana Tour 2026’

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