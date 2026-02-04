Angelica Bove presenta il suo primo album, “TANA”, uscito lo scorso 30 gennaio con Atlantic RecordsWarner Music Italy. La cantante dice che questo lavoro rappresenta il primo mattoncino della sua vita e che lo ha pensato come un passo importante in vista di Sanremo 2026. La direzione artistica è di Federico Nardelli, che ha co-scritto con Angelica e Matteo Alieno tutte le nove tracce del disco.

È uscito lo scorso 30 gennaio “TANA”, il primo album di Angelica Bove, pubblicato per Atlantic RecordsWarner Music Italy, e che vede la direzione artistica curata da Federico Nardelli, che è co-autore delle nove tracce che compongono il disco insieme a Matteo Alieno e alla stessa Angelica. Una tappa importante nel percorso musicale dell’artista che prenderà parte al Festival di Sanremo 2026, in gara tra le Nuove Proposte con “Mattone”, il brano con cui ha conquistato l’accesso diretto alla kermesse canora, riuscendo ad emozionare critica e pubblico, e che ha raggiunto la prima posizione nella Viral 50 di Spotify. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Angelica Bove presenta l’album “TANA” in vista di Sanremo 2026: “È il primo mattone della mia vita”

Approfondimenti su Angelica Bove

Angelica Bove si apre prima della sua esibizione a Sanremo, raccontando di come si sente ad affrontare questa grande occasione con il brano Mattone.

La cantante romana Angelica Bove ha appena presentato il suo primo album, intitolato

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Angelica Bove

Argomenti discussi: Tana: Angelica Bove presenta il suo album d’esordio; Angelica Bove pubblica ‘Tana’ e vola a Sanremo; Angelica Bove presenta Tana, il suo primo album ufficiale, tra insicurezze e sicurezze; Angelica Bove: A 19 anni ho perso i miei genitori, un dolore troppo grande. Sanremo? I miei 5 fratelli fanno il tifo per me.

Angelica Bove a Sanremo 2026: «Con me non ho portafortuna, ma tanti fratelli e sorelle»La cantante presenta il suo album d’esordio Tana. E si racconta in vista del Festival, dove gareggia tra le Nuove Proposte con il brano Mattone ... msn.com

Angelica Bove fa tutto giusto: nella sua Tana solo buona musica, gente che suona davvero. E Sanremo 2026 come un gioco e nulla di piùAlla Premiata Trattoria Arlati Angelica Bove presenta il suo primo album, Tana, da cui è tratto il singolo con cui andrà a Sanremo 2026. È tutto un gioco, tranne la sua musica. Lo dice la voce, lo d ... mowmag.com

Angelica Bove si racconta prima della gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2026 con il brano Mattone. E ci presenta il nuovo album Tana - facebook.com facebook

È disponibile il primo album ufficiale di #AngelicaBove, fra le Nuove Proposte del Festival di @SanremoRai 2026 con 'Mattone'. Le dichiarazioni x.com