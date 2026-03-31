Alperia investe sul territorio | nuovi energy point anche a Romano di Lombardia e Dalmine
Alperia ha annunciato l'apertura di nuovi energy point nelle città di Romano di Lombardia e Dalmine, rafforzando così la sua presenza sul territorio. La società, nota come uno dei principali produttori di energia idroelettrica in Italia, ha comunicato che le nuove strutture offriranno servizi dedicati ai clienti e supporteranno le attività di distribuzione energetica nelle due località. La notizia riguarda esclusivamente l'espansione delle infrastrutture dell'azienda.
Bergamo. Alperia, tra i maggiori produttori di energia da fonte idroelettrica in Italia, rafforza la propria presenza territoriale con l’apertura, nella giornata del 28 marzo, di tre nuovi Energy Point tra Lombardia e Veneto: due in provincia di Bergamo, a Romano di Lombardia e Dalmine, e uno in provincia di Verona, a Cavaion Veronese. Con queste inaugurazioni, la rete nazionale supera quota 70 punti fisici, consolidando una strategia che punta sulla prossimità e sulla relazione diretta con clienti e imprese. I nuovi sportelli nascono per essere punti di riferimento locali, offrendo consulenze personalizzate e un supporto concreto nella scelta delle soluzioni energetiche più adatte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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