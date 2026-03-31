Alperia investe sul territorio | nuovi energy point anche a Romano di Lombardia e Dalmine

Alperia ha annunciato l'apertura di nuovi energy point nelle città di Romano di Lombardia e Dalmine, rafforzando così la sua presenza sul territorio. La società, nota come uno dei principali produttori di energia idroelettrica in Italia, ha comunicato che le nuove strutture offriranno servizi dedicati ai clienti e supporteranno le attività di distribuzione energetica nelle due località. La notizia riguarda esclusivamente l'espansione delle infrastrutture dell'azienda.