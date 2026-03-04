Incendio a Romano di Lombardia quattro intossicati | tratti in salvo anche un cane e un gatto

Quattro persone sono rimaste intossicate questa mattina in un incendio scoppiato in un garage di via Muoni a Romano di Lombardia. Tra i coinvolti c’è anche una donna incinta. Sono stati tratti in salvo un cane e un gatto che si trovavano nell’edificio. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e soccorrere i presenti.

Romano di Lombardia. È di quattro persone intossicate, tra cui una donna incinta, il bilancio dell’incendio divampato questa mattina in un garage di via Muoni. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. La palazzina è rimasta agibile e la situazione è sotto controllo, mentre il garage è inagibile. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Romano, affiancate dai rinforzi di Treviglio e Bergamo. Per salvare un cane e un gatto presenti nell’edificio è stato necessario l’intervento dell’autoscala fino all’ultimo piano. In campo i carabinieri della Stazione di Romano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

