Civitella di Romagna investe sulla sicurezza | in arrivo 13 nuove telecamere intelligenti sul territorio

Civitella di Romagna installa 13 nuove telecamere intelligenti per migliorare la sicurezza. Il Comune ha deciso di rafforzare il controllo nelle zone più frequentate, come le piazze principali e gli ingressi del paese. La scelta deriva dalla crescente esigenza di prevenire episodi di vandalismo e garantire una maggiore tranquillità ai cittadini. Le telecamere saranno collegate a un sistema di monitoraggio avanzato, pronto a intervenire in tempo reale.

Il Comune di Civitella di Romagna avvia un intervento di potenziamento della sicurezza urbana attraverso la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza intelligente, inserito nel progetto territoriale "Smart Land Forlì-Cesena 30.0". Il sistema sarà basato su una piattaforma cloud avanzata dotata di funzionalità di videoanalisi automatica, in grado di distinguere persone e veicoli, rilevare situazioni anomale e fornire strumenti utili alle attività investigative e di prevenzione. Le nuove tecnologie consentiranno inoltre il monitoraggio dei flussi di traffico e una gestione più efficiente delle situazioni di emergenza.