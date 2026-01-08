Romano di Lombardia incendio all’ex Montecatini Colpiti anche degli appartamenti - Foto

A Romano di Lombardia si è verificato un incendio presso l’ex Montecatini, scoppiato poco dopo le 19. L’incendio ha coinvolto anche alcuni appartamenti nelle vicinanze. Il vicesindaco ha comunicato che si sta predisponendo una sistemazione temporanea presso la palestra di via Cavalli per gli sfollati. La situazione è in fase di gestione e non sono state segnalate persone ferite.

L'incendio è scoppiato questa sera a Romano di Lombardia. A bruciare il tetto dell'ex stabilimento industriale, che oggi ospita un noto pub e diversi appartamenti residenziali. Sul posto i Vigili del fuoco - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.