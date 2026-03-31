Allerta meteo Italia | nuova ondata di pioggia neve e vento prima di Pasqua
Un fronte di maltempo interessa diverse regioni italiane, portando pioggia, nevicate e venti forti. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche avverse che si protrarranno nei giorni precedenti alla Pasqua. Le autorità hanno diramato allerte e raccomandazioni per la popolazione, mentre le squadre di emergenza sono impegnate nella gestione delle criticità. La situazione è monitorata costantemente dalle reti di protezione civile.
(Adnkronos) – Nuova ondata di maltempo con pioggia, neve e vento in arrivo sull'Italia. "Una massa d’aria fredda polare marittima, scenderà infatti dal Nord Europa verso il Mediterraneo e l’interazione tra queste correnti e le acque ancora relativamente miti dei mari italiani favorirà la formazione di un vortice depressionario responsabile di un deciso peggioramento del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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