Allerta meteo Italia | nuova ondata di pioggia neve e vento prima di Pasqua

Un fronte di maltempo interessa diverse regioni italiane, portando pioggia, nevicate e venti forti. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche avverse che si protrarranno nei giorni precedenti alla Pasqua. Le autorità hanno diramato allerte e raccomandazioni per la popolazione, mentre le squadre di emergenza sono impegnate nella gestione delle criticità. La situazione è monitorata costantemente dalle reti di protezione civile.