Allerta meteo Roma e Lazio 10 gennaio | nuova ondata di maltempo nel weekend con pioggia e vento

Il 10 gennaio, Roma e il Lazio sono interessati da un’allerta meteo gialla a causa di una prevista ondata di maltempo. La giornata sarà caratterizzata da pioggia e vento, elementi che potrebbero influire sulle attività quotidiane. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni atmosferiche previste nel weekend.

