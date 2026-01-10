Nuova allerta meteo in Italia | ondata di gelo neve e venti di burrasca Le previsioni

Un’ulteriore allerta meteo interessa l’Italia, con condizioni di maltempo invernale. La presenza di una massa di aria fredda proveniente dall’Europa sta provocando nevicate a quote basse, temperature molto basse e venti forti di burrasca. È importante seguire le previsioni ufficiali per adottare le misure di sicurezza necessarie e prepararsi a condizioni climatiche avverse.

Allerta meteo in Italia, la penisola è interessata da una intensa fase di maltempo invernale, causata da una massa di aria gelida in discesa dall'Europa che sta determinando neve a quote basse, gelo diffuso e venti di burrasca. La Protezione civile ha diramato un' allerta gialla per cinque regioni del Centro-Sud: Lazio, Campania, Abruzzo, Umbria e Calabria. Secondo le valutazioni meteo, le aree coinvolte sono esposte a fenomeni temporaleschi, forti raffiche di vento e criticità idrogeologiche, spingendo le autorità locali ad attivare misure di prevenzione per la sicurezza della popolazione e della viabilità.

Nuova ondata di gelo in Umbria: crollano le temperature, scatta l'allerta per ghiaccio. Le previsioni - Dopo una breve tregua è pronta ad arrivare una nuova ondata di gelo sull'Umbria. corrieredellumbria.it

Meteo, allerta gialla il 10 gennaio 2026 in Italia: le regioni e zone a rischio - Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, sabato 10 gennaio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. meteo.it

Allerta Meteo, URAGANO di MALTEMPO e NEVE al Centro/Sud: allarme blizzard!!! Al Nord gelo GLACIALE!

