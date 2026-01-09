Maltempo pioggia vento neve e mareggiate | allerta meteo in Toscana
La Protezione civile regionale ha prorogato fino alle 9 di domani, sabato 10 gennaio, l’allerta arancione per mareggiate sulla costa centro-settentrionale e l’Arcipelago toscano. Le condizioni meteorologiche prevedono maltempo con pioggia, vento, neve e mareggiate. È importante seguire gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questa fase di condizioni avverse.
Prorogata dalla Sala operativa della Protezione civile regionale fino alle ore 9 di domani, sabato 10 gennaio, l'allerta arancione per mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago.Allerta gialla per rischio idrogeologico in corso fino alla mezzanotte di oggi Toscana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
